Обследование дна Черного моря в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег

Обследование дна Черного моря в районе Малой бухты и пляжа Высокий берегДайверы и инструкторы центра «Аква-Глобус» обследовали дно Черного моря в районе мыса Кордонный до мыса Средний Анапский, охватив акваторию от глубины 0,5 метра до 8 метров в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег.
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