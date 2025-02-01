Обследование дна Черного моря в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег

Обследование дна Черного моря в районе Малой бухты и пляжа Высокий берегДайверы и инструкторы центра «Аква-Глобус» обследовали дно Черного моря в районе мыса Кордонный до мыса Средний Анапский, охватив акваторию от глубины 0,5 метра до 8 метров в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег.