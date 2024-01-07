Спортивный скандал во Франции. Как с этим связан министр внутренних дел

Обнародована информация о том, как нынешний министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и его бывший глава кабинета Жером Фурнель помогли ПСЖ избежать уплаты налогов за трансфер Неймара летом 2017 года.
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