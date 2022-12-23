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Доминик Тим: «Моя цель – вернуться на прежние позиции, быть в состоянии обыграть любого, пройти далеко на каждом турнире»

Экс-третья ракетка мира Доминик Тим рассказал, как пытается вернуться на топ-уровень. «У меня такое ощущение, что я двигаюсь в правильном направлении.

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