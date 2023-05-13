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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Очень эффективная маска для подтяжки кожи век.

Хочу предложить вам великолепное домашнее средство, которое значительно улучшит состояние верхних век: подтянет кожу, уменьшит дряблость, придаст упругость, заметно омолодит, повысит тонус, напитает полезными веществами, укрепит клеточную мембрану.

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