В селе под Белгородом большинство домов разрушены из-за обстрелов ВСУ

Для Белгородской области усиление беспилотной авиации особенно актуально, чтобы подавить все позиции артиллерии и уничтожить командные пункты ВСУ, которые находятся в непосредственной близости от приграничных посёлков.
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