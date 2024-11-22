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Проамериканская "коалиция" 11 раз нарушила за сутки воздушное пространство Сирии

Проамериканская "коалиция" 11 раз нарушила за сутки воздушное пространство Сирии

Global Look Press/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel v Военные ВС РФ выявили за сутки 11 нарушений воздушного пространства в Сирии со стороны так называемой международной антитеррористической "коалиции" во главе с Соединенными Штатами.

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