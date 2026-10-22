Анна Иванова заняла пост генерального директора «Рамблер интернет-холдинга» 22 октября. Она будет ответственна за стратегическое развитие и ИИ-трансформацию активов холдинга, включая портал Рамблер и «Живой Журнал».
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