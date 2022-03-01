В ДНР заявили, что украинские войска за 45 минут обстреляли три населенных пункта

ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили почти 40 мин по трем населенным пунктам в ДНР, включая Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).