Масленичных гуляний на площади не будет‼️ Праздник традиционно состоится в городском парке на летней танцплощадке.
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Масленичных гуляний на площади не будет‼️ Праздник традиционно состоится в городском парке на летней танцплощадке.