Ковингтон и Масвидаль провели битву взглядов перед боем на UFC 272

Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль провели пресс-конференцию перед турниром UFC 272. 6 марта в Лас-Вегасе (Невада) состоится поединок в полусреднем весе между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.
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