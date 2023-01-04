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Гретцки сравнил Овечкина с Босси и Бреттом Халлом: «Все они редко промахивались. Каждый из них знает, как найти свободную зону для броска»

Уэйн Гретцки рассказал о том, что роднит Александра Овечкина со снайперами прошлого.  «За время своей карьеры я видел двух самых плодовитых снайперов – Майка Босси и Бретта Халла.

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