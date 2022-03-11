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45-ваттный адаптер Samsung Galaxy S22 Ultra работает при пиковой мощности всего минуту, а затем мощность падает до 30 Вт

45-ваттный адаптер Samsung Galaxy S22 Ultra работает при пиковой мощности всего минуту, а затем мощность падает до 30 Вт

Новые смартфоны Samsung Galaxy S22 Plus и S22 Ultra поддерживают максимальную мощность зарядки 45 Вт, что кажется значительно больше мощности 25 Вт, при которой заряжаются их предшественники.

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