Военкор Шлепченко: у ВСУ больше опыта, чем у французских военных

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что в Славянск прибыла группа французских военных из 100 человек в качестве инструкторов и обслуживающего персонала самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR.
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