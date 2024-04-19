Военкор Шлепченко: у ВСУ больше опыта, чем у французских военных

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что в Славянск прибыла группа французских военных из 100 человек в качестве инструкторов и обслуживающего персонала самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR.