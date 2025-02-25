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Царьград

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ПВО России уничтожили 4 беспилотника над Чёрным морем: подробности операции

ПВО России уничтожили 4 беспилотника над Чёрным морем: подробности операции

В ходе операции в Чёрном море силы противовоздушной обороны России нейтрализовали четыре беспилотника на высоте 1,5 км.

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