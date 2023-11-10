Поздравление с Днём полиции опубликовал губернатор Кубани

Вениамин Кондратьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел.За обеспечение безопасности в Краснодарском крае, за охрану общественного порядка на территории курортов и противостояние нарушителям закона 10 ноября полицейских поблагодарил губернатор Кубани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии