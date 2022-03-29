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В Тюмени поймали москвича, который вёз наркотики из Петербурга в Новосибирск — видео

В Тюмени поймали москвича, который вёз наркотики из Петербурга в Новосибирск — видео

Полицейские Тюмени задержали мужчину, перевозившего крупную партию наркотиков. Как рассказали в Управлении МВД России по Тюменской области, ранним утром на трассе Тюмень—Омск наряд ГИБДД остановил для проверки документов автомобиль марки BMW.

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