В Тюмени поймали москвича, который вёз наркотики из Петербурга в Новосибирск — видео

Полицейские Тюмени задержали мужчину, перевозившего крупную партию наркотиков. Как рассказали в Управлении МВД России по Тюменской области, ранним утром на трассе Тюмень—Омск наряд ГИБДД остановил для проверки документов автомобиль марки BMW.