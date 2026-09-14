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Царьград

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Панова заявила: США утратили влияние в конфликте с Ираном

Панова заявила: США утратили влияние в конфликте с Ираном

Виктория Панова на круглом столе в Нью-Дели заявила о неспособности США проецировать военную мощь в конфликте с Ираном, что ослабляет их влияние на Ближнем Востоке.

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