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Царьград

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Во Владимирской области уничтожены 4 беспилотника за одну ночь

Во Владимирской области уничтожены 4 беспилотника за одну ночь

В ночь на 11 марта во Владимирской области были уничтожены четыре беспилотника. Губернатор Александр Авдеев сообщил о подавлении двух аппаратов в Киржачском районе и падении еще одного в Александровском.

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