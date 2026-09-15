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Нижегородская правда

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Около 160 площадок для реализации инвестпроектов подобрала Корпорация развития Нижегородской области с начала года

Около 160 площадок для реализации инвестпроектов подобрала Корпорация развития Нижегородской области с начала года

Специалисты Корпорации развития Нижегородской области за 8 месяцев 2026 года по обращениям 80 инвесторов подобрали порядка 160 инвестиционных площадок для реализации проектов.

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