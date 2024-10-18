5 оригинальных закусок из брокколи на скорую руку

О пользе брокколи можно говорить бесконечно долго, перечисляя все плюсы. Да вот только мало кто поведётся на эту «провокацию» и побежит покупать безвкусные овощи, чтобы получить свою порцию витаминов, которыми они изобилуют.
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