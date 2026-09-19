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Business Daily

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Мать и дочь, два характера: Юлия и Анна Пересильд в новой кампании Calzedonia

Мать и дочь, два характера: Юлия и Анна Пересильд в новой кампании Calzedonia

Юлия и Анна Пересильд стали амбассадорами Calzedonia в России. В новой осенне-зимней кампании мать и дочь говорят о женственности без обязательного сходства — и показывают, что семейная близость вовсе не означает одинаковый гардероб, характер или взгляд на себя.

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