Румыния планирует потратить 2 миллиарда долларов на средства ПВО малой дальности

Правительство Румынии запросило у производителей оборонной продукции тендер на поставку систем противовоздушной обороны малой дальности стоимостью до 2,1 миллиарда долларов, что привело к конкуренции между французскими и израильскими поставщиками, имеющими давние связи с этой страной.
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