Румыния планирует потратить 2 миллиарда долларов на средства ПВО малой дальности

Правительство Румынии запросило у производителей оборонной продукции тендер на поставку систем противовоздушной обороны малой дальности стоимостью до 2,1 миллиарда долларов, что привело к конкуренции между французскими и израильскими поставщиками, имеющими давние связи с этой страной.