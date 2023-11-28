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Румыния планирует потратить 2 миллиарда долларов на средства ПВО малой дальности

Румыния планирует потратить 2 миллиарда долларов на средства ПВО малой дальности

Правительство Румынии запросило у производителей оборонной продукции тендер на поставку систем противовоздушной обороны малой дальности стоимостью до 2,1 миллиарда долларов, что привело к конкуренции между французскими и израильскими поставщиками, имеющими давние связи с этой страной.

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