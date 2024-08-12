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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Все достижения в Half-Life: Alyx теперь можно получить и без VR-шлема — трейлер и дет...

Все достижения в Half-Life: Alyx теперь можно получить и без VR-шлема — трейлер и дет...

Все достижения в Half-Life: Alyx теперь можно получить и без VR-шлема — трейлер и детали крупного обновления мода NoVRКоманда GB_2 Development Team сообщила о выходе крупного обновления для своей модификации NoVR, которая позволяет насладиться VR-шутером Half-Life: Alyx от Valve без шлема виртуальной реальности.

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