Все достижения в Half-Life: Alyx теперь можно получить и без VR-шлема — трейлер и дет...

Все достижения в Half-Life: Alyx теперь можно получить и без VR-шлема — трейлер и детали крупного обновления мода NoVRКоманда GB_2 Development Team сообщила о выходе крупного обновления для своей модификации NoVR, которая позволяет насладиться VR-шутером Half-Life: Alyx от Valve без шлема виртуальной реальности.