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Царьград

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Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил с днём рождения Сергея Галицкого

Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил с днём рождения Сергея Галицкого

Глава города выразил надежду о продолжении совместной работы с известным бизнесменом.Сегодня мэр Краснодара Евгений Наумов написал пост в своих соцсетях, где поздравил с днём рождения Сергея Галицкого.

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