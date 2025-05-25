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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о сотрудничестве Загитовой и Медведевой: «Видите, что деньги животворящие делают. Коммерческая история, но это нормально»

Евгения Медведева исполнит роль Хины Меннерс в шоу Алины Загитовой «Ассоль», которое пройдет в конце июня в Санкт-Петербурге.

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