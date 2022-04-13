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В США опровергли публикации о предложениях вступить в AUKUS Японии

В США опровергли публикации о предложениях вступить в AUKUS Японии

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга опровергла информацию, опубликованную в японских СМИ, о том, что США, Великобритания и Австралия предлагают Японии стать членом нового оборонного партнерства AUKUS, цитирует РИА "Новости".

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