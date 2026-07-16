На Украине назначили новое правительство

Украинский парламент утвердил кандидатуру нового премьер-министра страны, которым по представлению главы киевского режима Владимира Зеленского стал Сергей Корецкий, возглавлявший ранее «Нафтогаз Украины».
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