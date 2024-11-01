Ученые рассказали о будущих российских самолетах и квантовых технологиях

О новых проектах в самолетостроении, квантовых технологиях и других передовых отраслях рассказали российские ученые на форуме «Наука будущего — наука молодых», который проходил с 29 октября по 1 ноября в Самаре.
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