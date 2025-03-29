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Шеремет: если США не остановят Украину, РФ выйдет из энергетического перемирия

Если киевский режим продолжит наносить удары по энергетическим объектам на территории РФ, Россия может выйти из соответствующего моратория, заявил 29 марта член комитета по безопасности Госдумы Михаил Шеремет.

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