МИФИ: начато серийное производство плазмо-двигателей для нано- и микроспутников

При Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" создали предпиятие "СТАР" (Спутниковые технологии и астроразработки) для серийного производства плазменных и других двигателей для малых космических аппаратов – нано- и микроспутников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии