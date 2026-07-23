Киберэксперт Бедеров: Bluetooth важно выключать – его могут применить для слежки

В режиме сопряжения с гарнитурой модуль Bluetooth потребляет энергию и, хотя сегодня расход этот сделали минимальным, при длительном поддержании активного канала аккумулятор все равно сталкивается с серьезной нагрузкой.
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