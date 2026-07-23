Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 767 подписчиков

Киберэксперт Бедеров: Bluetooth важно выключать – его могут применить для слежки

Киберэксперт Бедеров: Bluetooth важно выключать – его могут применить для слежки

В режиме сопряжения с гарнитурой модуль Bluetooth потребляет энергию и, хотя сегодня расход этот сделали минимальным, при длительном поддержании активного канала аккумулятор все равно сталкивается с серьезной нагрузкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии