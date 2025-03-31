Последствия обрушения потолка в школе в Юрге сняли на видео

В одной из школ города Юрги в Кемеровской области рухнул потолок. О происшествии в беседе с 360.ru сообщила мать одного из учеников «[Дети] сидели в соседнем кабинете, услышали грохот, выскочили в коридор и увидели, что из кабинета выбегают ученики.
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