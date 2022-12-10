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Фонд Мазепина и МГУ подписали соглашение о сотрудничестве

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин объявил о соглашении между своим фондом и Московским государственным университетом.

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