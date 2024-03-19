Украине предложено капитулировать

Natalija Osminina

Да причем тут УКРАИНА??? Её никогда не было как государства, и нет сейчас, это ОБЪЕКТ, это ТЕРРИТОРИЯ, на которой НАТО высняет с Россией, кто будет править миром. Какая "победа над УКРАИНОЙ"??? Это ТЕРРИТОРИЯ!! Победа может быть не НАД Украиной, а НА этой территории, а значит, НАД НАТО , Европой и США. Чего пишут всякий бред. КТО будет на Украине капитулировать??? НИКТО, Нет у Зеленского права на капитуляции и вообще ни на что. Он-МАРИОНЕТКА НА ТЕРРИТОРИИ НАТО. Капитулировать может только НАТО. А в подтверждении этого отойти на границы 1990 года, до распада ГДР.