Приятного буэппетита: кулинарные катастрофы от пользователей Reddit

Если вас можно назвать кулинаром лишь с сарказмом, как Маргарита Павловна из «Покровских ворот» называла своего супруга, все равно вряд ли вы так же безруки на кухне, как авторы этих блюд, выложенных пользователями Reddit.
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