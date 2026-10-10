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Масштабная атака БПЛА на регионы России: сбито 560 дронов, ранены 7 человек

Масштабная атака БПЛА на регионы России: сбито 560 дронов, ранены 7 человек

Силы противоздушной обороны с 20:00 пятницы до 8:00 субботы перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотников над 17 российскими регионами.

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