Отец Джамалы пытается продать национализированный участок в поселке под Алуштой

Среди национализированного имущества оказалось два дома победительницы «Евровидения» певицы Джамалы. Еще в конце прошлого года ее объявили в розыск по всей России и завели уголовное дело из-за того, что певица распространяла фейки о российской армии, но избавляться от имущества в поселке под Алуштой она не спешила.