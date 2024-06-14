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Крымское информационное агентство

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Отец Джамалы пытается продать национализированный участок в поселке под Алуштой

Отец Джамалы пытается продать национализированный участок в поселке под Алуштой

Среди национализированного имущества оказалось два дома победительницы «Евровидения» певицы Джамалы. Еще в конце прошлого года ее объявили в розыск по всей России и завели уголовное дело из-за того, что певица распространяла фейки о российской армии, но избавляться от имущества в поселке под Алуштой она не спешила.

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