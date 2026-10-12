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Воронежские новости

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«Факел» покинули ещё три специалиста после ухода Василенко

«Факел» покинули ещё три специалиста после ухода Василенко

Штаб команды покинули ещё три специалиста вслед за главным тренером Олегом Василенко. В Краснодар на матч Кубка России отправились Алексей Ребко, Сергей Брызгалов, Михаил Смирнов и Александр Чихрадзе.

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