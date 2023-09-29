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Мировое обозрение

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ЦРУ создаёт системы генеративного интеллекта, опасные для США

ЦРУ создаёт системы генеративного интеллекта, опасные для США

Американские спецслужбы намерены создать собственный инструмент, аналогичный использующему генеративный интеллект чат-боту  ChatGPT, который позволит более эффективно собирать данные из открытых источников, сообщает Bloomberg.

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