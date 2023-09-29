ЦРУ создаёт системы генеративного интеллекта, опасные для США

Американские спецслужбы намерены создать собственный инструмент, аналогичный использующему генеративный интеллект чат-боту ChatGPT, который позволит более эффективно собирать данные из открытых источников, сообщает Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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