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Главные события недели 14-20.02.2022 года

Главные события недели 14-20.02.2022 года

  Главные события недели 14-20.02.2022 года Автор – Николай Горюшин 15.02.2022 Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР «Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», – написал Володин в своем Telegram-канале.

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