Министр ЖКХ Забайкалья: Бюджет не должен финансировать обслуживание коммунальных сетей

Ресурсоснабжающие организации должны сами инвестировать в обслуживание и модернизацию сетей и оборудования, и возвращать свои затраты через тарифы, об этом завил министр ЖКХ Забайкалья Александр Синкевич в эфире РТК «Забайкалье».
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