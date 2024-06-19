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Министр ЖКХ Забайкалья: Бюджет не должен финансировать обслуживание коммунальных сетей

Министр ЖКХ Забайкалья: Бюджет не должен финансировать обслуживание коммунальных сетей

Ресурсоснабжающие организации должны сами инвестировать в обслуживание и модернизацию сетей и оборудования, и возвращать свои затраты через тарифы, об этом завил министр ЖКХ Забайкалья Александр Синкевич в эфире РТК «Забайкалье».

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Комментарии
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фарид сабиров
Куда делись деньги за 30 лет  что эти твари жкх драли с Народа вместе с кожей и трусами . Это же такая сумма что и нулей не хватает. А в итоге трубы гнилые канализация гнилая , все сгнило. Но только у кого то счета за рубежом зашкаливают и унитазы в замках золотые. Где деньги суки.
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