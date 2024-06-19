Министр ЖКХ Забайкалья: Бюджет не должен финансировать обслуживание коммунальных сетей

фарид сабиров

Куда делись деньги за 30 лет что эти твари жкх драли с Народа вместе с кожей и трусами . Это же такая сумма что и нулей не хватает. А в итоге трубы гнилые канализация гнилая , все сгнило. Но только у кого то счета за рубежом зашкаливают и унитазы в замках золотые. Где деньги суки.