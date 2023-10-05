Пассажиры увидели новые правила в автобусах Владивостока и разозлились

Новые правила организации посадки в автобусы разгневали пассажиров во Владивостоке. Такое решение предложили из-за постоянной "толкучки" в общественном транспорте на одном из самых редких городских маршрутов, пишет тг-канал vtoryakvdk (18+).
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