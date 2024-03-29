Депутат ГД Хинштейн обнародовал видеообращение пленных бойцов ВС РФ

Группа российских военных, находившихся в плену у бандеровского режима Украины, обратилась к властям Самарской области, а также других регионов и к правительству России с просьбой о помощи в освобождении.
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