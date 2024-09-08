В Рязанской области выявили 217 нарушений правил безопасности на воде

В результате рейдов составлено 217 протоколов на сумму 1 миллион 6 тысяч рублей. Также составлено 54 протокола об отстранении управления маломерным судном, в том числе отстранение от управления маломерными судами лиц, находящихся в состоянии опьянения.
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