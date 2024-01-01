Виртуальная МКПП от Toyota будет иметь до 14 передач

В своих новых электромобилях японский автопроизводитель представит имитацию механической коробки передач, которая может иметь вплоть до 14 передач, открывая новые возможности для электромобилистов-приверженцев «механики».
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