Хостинг-провайдер FirstVDS сообщил , что 17 октября злоумышленники, используя уязвимость в системе управления виртуальными серверами VMmanager 6 (принадлежит «Группе Астра»), получили доступ к части инфраструктуры.
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