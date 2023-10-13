Шедшие из портов РФ и Украины сухогрузы столкнулись в Мраморном море

В Мраморном море произошло столкновение двух сухогрузов, один из которых шел из российского порта, другой – из украинского, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
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