Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

Движение ускорится благодаря новому транспортному узлу На востоке Москвы в Ивановском в районе шоссе Энтузиастов появится новая эстакада, которая существенно поможет сократить время на проезд для жителей ВАО.
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