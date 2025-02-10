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Исторический визит! Си приедет в Москву: есть подтверждение

Исторический визит! Си приедет в Москву: есть подтверждение

В свою очередь, Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина посетить Китай в начале сентября. Помощник президента России Юрий Ушаков пояснил, что визит приурочен к 80-летию победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

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