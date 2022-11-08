Аргументы недели

98 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ly
    Наблюдатели из ЕС себя не выдают ;)Армения обвинила ...
  • Владимир Соловьев
    Одним словом, российские евреи с хохлятскими не договорятся: у них сейчас одна насущная  забота: как заместить собой ...Депутат Госдумы В...
  • Александр Папин
    Сказочный дятел несущий абсолютную чушь и берущий за это большие деньги.Опровергает многовековые практики преподнося ...Профессор Сергей ...

В городе Новоуральске Свердловской области мобилизовали для участия в СВО 46-летнего местного депутата Дмитрия Захарова

В городе Новоуральске Свердловской области 20 октября мобилизовали для участия в специальной военной операции 46-летнего депутата Новоуральского городского округа, индивидуального предпринимателя Дмитрия Захарова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх