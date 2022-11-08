В городе Новоуральске Свердловской области мобилизовали для участия в СВО 46-летнего местного депутата Дмитрия Захарова

В городе Новоуральске Свердловской области 20 октября мобилизовали для участия в специальной военной операции 46-летнего депутата Новоуральского городского округа, индивидуального предпринимателя Дмитрия Захарова.
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